السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على كابينته الوزارية (وثيقة)

2022/10/26 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم غد الخميس موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

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