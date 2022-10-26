2022/10/26 | 02:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بتحديد يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها ايرث نيوز “تضمنت طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة […]

ظهرت المقالة الخميس المقبل..



السوداني يطالب بعقد جلسة برلمانية لتقديم كابينته الوزارية “وثيقة” أولاً على ايرث نيوز.

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