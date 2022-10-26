2022/10/26 | 02:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 10/25/2022.عضو تحالف الفتح...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: لوي أذرع للفوز بالوزارات السيادية وصراع محتدم بين السنّة حول الدفاع أولاً على المسلة.

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