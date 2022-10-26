رئيس الوزراء العراقي المكلف يطلب جلسة برلمانية الخميس لعرض حكومته

2022/10/26 | 02:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل السوداني (53 عاماً) جهوداً متسارعة لتشكيل حكومته (Getty)

طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، في وقت متأخر الثلاثاء، من البرلمان عقد جلسة برلمانية، غداً الخميس، للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية وثيقة رسمية تتضمن طلب السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد الخميس موعدًا لعقد جلسة للتصويت على تشكيلة وبرنامج الحكومة.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسلّم السوداني مرشح قوى "الإطار التنسيقي" خطاب تكليفه رسمياً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً، وفق الدستور.

ويبذل السوداني (53 عاماً) جهوداً متسارعة لتشكيل حكومته، حيث يجب أنّ يقدّم التشكيلة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان، سيكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.

(الأناضول، العربي الجديد)

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