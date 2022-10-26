تشرين بعد ثلاث سنوات.. ماذا تحقق؟

2022/10/26 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تحقق ما طالب به المتظاهرون في العراق؟

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