ما رد الخارجية الأمريكية على سؤال بشأن انتقادات السعودية لاستخدام احتياطات النفط؟

2022/10/26 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء، على سؤال بشأن تعليقه على انتقاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية "للتلاعب بالأسواق"، بقوله إنه "ليس لدي تعليق على ذلك".

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