السعودية.. متحور

2022/10/26 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير انتشار المتحور الفرعي لفيروس كورونا "XBB" في بعض الدول، ما دفع السلطات الصحية السعودية للتوعية بخطورته وتقديم نصائح للوقاية منه بعد رصد بعض حالات الإصابة بالمملكة.

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