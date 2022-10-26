زارا تعلن بيع جميع متاجرها في روسيا

2022/10/26 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة "انديتكس" الإسبانية لصناعة الملابس أنها ستبيع جميع متاجرها في روسيا، بعد سبعة أشهر من تعليق الشركة العملاقة المالكة للعلامة التجارية "زارا" أعمالها هناك في أعقاب غزو أوكرانيا.وقال بيان صادر عن الشركة إنها أبرمت "اتفاقا مبدئيا" لبيع أعمالها في روسيا إلى شركة "ضاهر غروب" التي لها مصالح تجارية في مجال البيع بالتجزئة والعقارات.وأضافت الشركة أن "الصفقة ستعني إنهاء عمليات انديتكس في الاتحاد الروسي".لكنها أشارت الى أنه في حال "رأت انديتكس في المستقبل أن ظروفا جديدة استجدت تسمح بعودة علامات المجموعة التجارية إلى هذه السوق، فإن لدى انديتكس وضاهر غروب خيار تعاون محتمل من خلال اتفاق امتيازات تجارية".وقررت "انديتكس" في آذار الماضي إغلاق متاجرها ال502 ووقف مبيعاتها عبر الإنترنت في السوق الروسية، الأكبر بعد إسبانيا والتي تمثل 10 بالمئة من مبيعات الشركة. وسارت "انديتكس" بهذا القرار على خطى بعض أكبر العلامات التجارية الغربية التي علّقت أيضا أعمالها في روسيا بعد غزو أوكرانيا، مثل منافستها "اتش اند ام".وقالت "انديتكس" إنها ستمنح قوتها العاملة في روسيا التي تزيد عن تسعة آلاف موظف خطة دعم خاصة.ولفتت الى أن بيع أعمالها في روسيا سيمكنها من الحفاظ على "عدد كبير" من الوظائف من خلال نقل عقود الإيجار التي إلى علامات تجارية أخرى مملوكة من "ضاهر غروب".

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