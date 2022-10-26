هبوط أسعار النفط مع ارتفاع المخزون الأمريكي

2022/10/26 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع لكن الخسائر حدتها مخاوف الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر / كانون الاول 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 92.94 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 26 سنتا في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) شهر ديسمبر / كانون الأول بمقدار 30 سنتًا، أو 0.6٪، إلى 85.05 دولارًا، لتعكس مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر / تشرين الأول، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، وهي مجموعة صناعية.

في حين أن ارتفاع مخزونات النفط الخام عزز المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يخفض الطلب، فإن قيود العرض المستمرة من قبل تحالف اوبك أبقت الأسعار تتداول في نطاق ضيق.

وأعلن بايدن عن خطة الأسبوع الماضي لبيع ما تبقى من إصدار قياسي من احتياطي نفط الطوارئ في البلاد بحلول نهاية العام حيث يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة.

كما أثر الدولار القوي على السوق يوم الأربعاء.



ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية ، إلى 110.98 بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش.

يعمل الدولار الأكثر ثباتًا على تقليل الطلب على النفط لأنه يجعل النفط الخام أكثر تكلفة لأولئك الذين يحتفظون بعملات أخرى.

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