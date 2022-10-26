عاجل.. العراق الان تنشر تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني

2022/10/26 | 08:53 - المصدر: موسوعة العراق الان

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تنشر موسوعة العراق الآن مرشحي الكابينة الوزارية كما اتفقت عليها القوى السياسية مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني.

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