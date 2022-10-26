كورتوا يكشف سبب الهزيمة أمام لايبزيج: كنا نائمين

2022/10/26 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا أداء فريقه أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، واستخدم كلمة “نائمين” لوصف حال الفريق الملكي.وتلقى ريال مدريد أول خسارة له هذا الموسم، حيث هزم بنتيجة 2-3 على يد مضيفه لايبزيج في المرحلة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وبعد ضمان حامل […]

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