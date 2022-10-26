من يا طائفة ؟!

2022/10/26 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

هل شعر الساسة العراقيون بالاستغراب،

وهم يشاهدون بريطانيا الدولة التي

استعمرت الهند لأكثر من قرن، تختار

مواطناً من أصول هندية ليجلس على كرسي

رئيس الوزراء؟.



ربما سيقول البعض يارجل

هل تري

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