الحيتان طلقاء..

2022/10/26 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

على مدار الساعة، ومنذ حوالي شهر، نطالع

ونسمع معطيات مدوية، ومخيفة، عما وصفت

بـ "فضيحة القرن" في اشارة الى سرقة

اموال تأمينات الضرائب البالغة ما يصل

الى ثلاثة مليارات دولار، من

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