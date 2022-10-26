النفط ينخفض مع ارتفاع المخزونات الأميركية.. برنت إلى 92.80 دولارا

2022/10/26 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع، لكن مخاوف العرض حدت من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 72 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 92.80 دولار للبرميل بحلول 0330، بعد إغلاقها مرتفعة 26 سنتا في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الأول 48 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 84.84 دولار، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 من تشرين الاول، وفقا لمصادر السوق، مشيرة إلى أرقام من معهد البترول الأمريكي.

وفي حين عززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، فإن قيود العرض المستمرة تبقي تداول الأسعار في نطاق ضيق.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.

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