الحشد العشائري يحدد مدى خطورة تحركات داعش في نينوى

2022/10/26 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

أكد قائد الحشد العشائري في جنوب الموصل، إبراهيم المرسومي، اليوم الاربعاء، أن التقارير التي تنشر عن تحركات داعش في نينوى "مبالغ بها".

وقال المرسومي لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش لا يستطيع التحرك بسهولة، وتواجده ينحصر في مناطق صحراوية ويحاول إثبات وجوده فقط.

وأضاف أن "التنظيم الإرهابي لن يكون باستطاعته العودة إلى نينوى إطلاقا، وما ينشر في وسائل الإعلام هدفه المبالغة والتهويل فقط، لأن القوات الأمنية بكل أصنافها لديها التحصينات الكافية لصد تحركات داعش.

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