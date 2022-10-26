جدلية ’السماد’ المسرطن.. البيئة تتحفظ على المنتج المستورد لحين ظهور نتائج الفحص

2022/10/26 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شددت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، على ضرورة التحفظ على كميات سماد الداب الموجودة فى الموانئ العراقية وعدم استخدامها لحين ظهور نتائج الفحوصات على العينات.

وجاء في بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية الدكتور وليد الموسوي أكد أنه استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء و وزارة البيئة بجرد وإحصاء المواد الكيميائية في القطاعين العام والخاص لخطورة المواد الكيميائية والبيولوجية والحربية على البيئة".

وأضاف أنه "نفذ فريق مشترك من الدائرة ومديرية بيئة البصرة والمركز المشترك للتنسيق والرصد ومديرية مخابرات البصرة ومديرية الأمن وجهاز الأمن الوطني وقيادة شرطة البصرة ومركز شرطة حماية البيئة ، كشفاً بيئياً على مخازن الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية وتحديدا على مصنع إنتاج اسمدة الداب لمعرفة مدى مطابقتها للضوابط والشروط البيئية".

وأشار البيان الى أنه "بين الموسوي ان الفرق المتخصصة جمعت نماذج لإجراء الفحوصات المختبرية والاشعاعية في المختبرات ومركز الوقاية من الاشعاع وذلك بعد انتشار معلومات بوجود مواد مشعة في تلك المواد مشددا على ضرورة التحفظ على كميات سماد الداب الموجودة في الموانئ وعدم استخدامها لحين ظهور نتائج الفحوصات على العينات".

ووجهت لجنة الزراعة النيابية، السبت الماضي، طلبا لمجلس القضاء الأعلى بإيقاف عقد السماد الروسي "الداب"، مشيرة الى أنه عالي الاشعاع ويتسبب بكارثة كبرى.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، توجيه رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ثائر مخيف، اليوم السبت، طلبا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه "يدعو لإيقاف العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن واجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام"، مشيرا الى أنه "عالي الاشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في حال تم توزيعه للمستخدمين والفلاحين" في العراق.

ادناه نص الوثيقة:

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