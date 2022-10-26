طفلة بعمر 3 سنوات تتعرض لإطلاق نار داخل منزلها بعد هجوم مشتبه به من سيارة

2022/10/26 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة مينيابوليس الأمريكية إن طفلة أصيبت في إطلاق نار ليلة السبت، لكن من المتوقع أن تنجو.وعثرت الشرطة على الطفلة المصابة داخل منزل ونقلتها فرق الطوارئ إلى المستشفى.وبحسب الشرطة، فإن الضحية تبلغ من العمر 3 سنوات.

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