2022/10/26 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد إيلون ماسك في اتصال مع مستشاريه أنّه ينوي إنهاء صفقة الاستحواذ على "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار يوم الجمعة، حسب ما أورد موقع "فايننشال تايمز".ومن المحتمل أن ينهي بذلك عملية الاستحواذ المضطربة، وذلك وفق ما أفاد أشخاص مطلعين على الملف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك وصفقة "تويتر".. ترقب لحدث هام قبل نهاية الأسبوع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك وصفقة "تويتر".. ترقب لحدث هام قبل نهاية الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).