2022/10/26 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 145.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145.800 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض جديد في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض جديد في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض جديد في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).