2022/10/26 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف مدير إعلام دائرة شؤون الألغام بوزارة البيئة مصطفى حميد عن المساحة الملوثة بالألغام المتبقية في عموم العراق.وقال حميد في تصريح صحفي انه “تم إزالة 54% من المساحات الملوثة لتبقى 3300 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة البيئة: البصرة أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيئة: البصرة أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيئة: البصرة أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).