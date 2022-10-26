ديالى.. انطلاق عملية أمنية واسعة من 3 محاور لتأمين محيط العبّارة

2022/10/26 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "العبارة" الامنية من 3 محاور رئيسة.وقال مدير ناحية العبارة ( 16كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي، لـ (بغداد اليوم)، ان "قوات امنية مشتركة انطلقت من 3 محاور باشراف مباشر من قبل عمليات ديالى في تنفيذ عملية العبارة الامنية ضمن 7 مناطق ابرزها الحد الاخضر وبساتينها المترامية باتجاه عمق حوض نهر ديالى والوقف معا".واضاف، ان "العملية تأتي في اطار جهود لتأمين محيط العبارة واكثر من 20 قرية زراعية مترامية بعد تسجيل خروقات امنية متكررة في الاونة الاخيرة بسبب نشاط داعش الارهابي"، مؤكداً ان "الهندسة العسكرية وتشكيلات اخرى ساندة تدعم محاور العملية التي تركزت حاليا في عمق البساتين بطول 10كم".

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