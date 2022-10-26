من ملعب كرة قدم لحلبة ملاكمة.. صِدام محتدم بين لاعبين وطرد 7 منهم (فيديو)

2022/10/26 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت مباراة كرة قدم في ويلز حادثة غريبة تمثلت بطرد 7 لاعبين من المباراة، ما تسبب في نهايتها بطريقة درامية.

واضطر حكم مباراة بانغور ورايل، وهي "ديربي شمال ويلز"، إلى طرد 7 لاعبين، بعدما رفع البطاقة الحمراء في وجوههم، عقب دخولهم في عراك عنيف.

وبدأت المشاجرة عندما اعترض مدافع فريق بانغور شون لوك، على ركلة ركنية احتسبها الحكم للفريق الخصم، ليحتدم الحديث ويتطور الأمر إلى تبادل للكمات.

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