شرطة ديالى تنفذ اوامر قبض بحق 19 مطلوبا بينهم بقضايا ارهاب

2022/10/26 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد محمد حسن، اليوم الاربعاء، تنفيذ اوامر قبض بحق (19) مطلوب احدهم وفق المادة 4ارهاب.

وقال حسن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز ودوريات قسم مكافحة اجرام ديالى ومفارز المخدرات واقسام شرطة (بعقوبة، بهرز، الخالص، جلولاء،خانقين،الوجيهية) تمكنت من إلقاء القبض على (19) مطلوب للقضاء احدهم وفق المادة 4ارهاب خلال الممارسات الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين لتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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