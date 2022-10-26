انخفاض اسعار الدولار

2022/10/26 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: انخفضت أسعار صرف الدولار، الأربعاء، 26 تشرين الاول، 2022، في البورصة...

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