تشرين 2022 تمخّض الحراك فولد تظاهرة ميتة: مناصب و دولارات و متزعمين فيسبوكيين

2022/10/26 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: انتهت الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين، الى تجمعات متواضعة، لم يحضرها سوى...

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