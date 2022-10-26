انقضّ عليه مرارًا.. كاميرا توثق كيف واجه متسلق جبال دبًا يحمي صغاره

2022/10/26 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم دب متسلّقَ جبال إلى جانب منحدر في اليابان، والتقطت كاميرا تلك اللحظة.وكان الرجل ينزل من أحد الجبال، وقال إنه عندما ظهر الدب، شعر أنه ربما كان يحاول حماية صغاره.

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