2022/10/26 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الصحة في هايتي أمس الثلاثاء أن تفشي الكوليرا في البلاد يتسارع بعد تضاعف عدد الحالات إلى نحو 2000 في غضون أيام مع 41 وفاة على الأقل.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، في مدونة نشرت أمس: “قبل أيام قليلة مضت، كانت الزيادة في الإصابات تدريجية، لكن حالياً نشهد زيادة حادة بشكل مقلق، أصبح الوضع أكثر صعوبة”.

وتابعت “رغم أن الكوليرا يمكن أن تكون قاتلة، إلا أنه يمكن الوقاية منها وعلاج” المصابين بها، مضيفة أن “السرعة عامل أساسي” لاحتواء تفشي المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الهايتية أنه بين 19 و23 أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع عدد الإصابات من 964 إلى 1972، وعدد الوفيات من 33 إلى 41.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه وفقا لليونيسف، فإن الأطفال دون 14 عاماً شكلوا حوالي نصف الحالات.

وأضاف أن نقص الوقود بسبب حصار العصابات لمحطة استيراد الوقود الرئيسية في هايتي يعقّد عمل المنظمات غير الحكومية، ويعرقل إمدادات المياه النظيفة الضرورية لمكافحة الكوليرا.

وناشدت حكومة هايتي المجتمع الدولي تقديم المساعدة للحد من الأزمة الصحية والأمنية المتفاقمة.

وينظر مجلس الأمن الدولي بطلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في إرسال قوة دولية لإرساء النظام.

ويًذكر أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، هي التي أدخلت الكوليرا إلى هايتي في 2010.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع كبير للإصابات بالكوليرا في هايتي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع كبير للإصابات بالكوليرا في هايتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).