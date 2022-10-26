البيت الأبيض يرحب بالمساعدات السعودية لأوكرانيا

2022/10/26 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رحب البيت الأبيض أمس الثلاثاء بخطوات السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس جو بايدن التشدد في التعامل مع المملكة بعد تخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين إن بايدن وفريقه سيقيّمان العواقب التي يجب أن تواجهها السعودية بسبب قرار أوبك+ التي تقودها المملكة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) بخفض إنتاج النفط.

وبعد قرار أوبك+، ندد ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة بضم روسيا لأربع مناطق داخل أوكرانيا.

وقالت المتحدثة: “لاحظنا منذ قرار أوبك+ خفض الإنتاج أن المملكة صوتت ضد روسيا في الأمم المتحدة وتعهدت أيضاً بأربعة ملايين دولار لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا”.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى بالرياض إن بلاده والولايات المتحدة ستتجاوزان خلافاتهما “غير المبررة” بسبب إمدادات النفط، مسلطاً الأضواء على العلاقات الاقتصادية بينهما.

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