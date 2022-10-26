بكين تعتزم قمع أي محاولة لانفصال تايوان

2022/10/26 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح الممثل الرسمي لمكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ بأن القيادة الصينية “ستضمن عملية إعادة توحيد الوطن الأم” بكل الوسائل.جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوانغ في خضم تعليقه على تقرير المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، حيث قال إن أي محاولات من قبل الانفصاليين التايوانيين لعزل الجزيرة عن البر […]

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