وزير المالية السعودي يتوقع كيف ستكون الـ6 سنوات القادمة على الخليج والمنطقة

2022/10/26 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الشرق الأوسط سيمر بست سنوات "صعبة" في حين ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل

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