شاهد أغرب حالة نفوق أغنام في العراق !! | تقرير

2022/10/26 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت المئات من الأغنام في محافظة نينوى إلى النفوق بسبب التسمم وذلك بعد ان اضطر مربوها إلى تقديم علف غير صالح لها نتيجة غلاء الاعلاف وانحسار الغطاء النباتي وغياب الدعم الحكومي.

تقرير – محمود الجماس

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