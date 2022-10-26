التاريخ يعيد نفسه وثورة تشرين تتكرر! | تقرير

2022/10/26 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعيد التاريخ نفسه بهيمنة المحاصصة على النظام السياسي في العراق والذي حاولت قوى سياسية إنهاءه بحكومة تكنوقراط منذ العام 2015 إلا أنه يعود هذه المرة وأمام الأنظار بشكل صريح بعد كل الاحتجاجات التي حصلت فضلاً عن حراك ما سمي بحكومة الأغلبية، تماما كما يواجه رئيس الوزراء المكلف صعوبة في تشكيل حكومة كفاءات بفعل سطوة المحاصصة من جديد.

تقرير – ناجي ابو لوز

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