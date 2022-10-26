العراق يغرق بكارثة مرعبة.. سلاح العشائر والميليشيات | تقرير

2022/10/26 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع حلول أسبوع نزع السلاح الذي أطلقته الأمم المتحدة لمواجهة خطر الظاهرة حول العالم، ينتظر العراقيون الذين يخسرون في كل شهر تقريبا عشرات الأرواح والإصابات حكومة قادرة على إنهاء ظاهرة بدأت تكبر ككرة الثلج نمت ما بعد 2003 ولا تزال مستمرة.تقرير – ناجي أبو لوز

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