الصناعة: منـح  96 إجـازة تحـت التأسيـس لمشاريـع صناعيـة جديـدة خِـلال أيلـول

2022/10/26 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

منحـت المُديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ( ٩٦ ) إجازة تحت التأسيس لمشاريع صناعية جديدة خِلال شهر أيلول الماضـي .

وذكـرَ مُدير عام المُديرية عزيـز ناظـم عبـد ، في بيان إن "المُديرية تُواصل تقديم الخدمات التخصُصية والتسهيلات لدعم مشاريع القطاع الخاص المُجازة من قِبلها لتُمكنها من الإستمرار بالعمل والإرتقاء بالعملية الإنتاجية ضِمنَ السياقات الصحيحة وحسب ما ينُص عليه قانون الإستثمار الصناعي رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨".

وأضاف، أنَّ "المُديرية منحت خِلال الشهر المذكور ( ٩٦ ) إجازة تحت التأسيس لمشاريع صناعية جديدة إضافة إلى منح ( ٢٢ ) شهادات إكمال تأسيس لمشاريع أخرى وتخصيص ( ٤٩ ) قطعة أرض إضافة إلى تجديد ( ٤٤ ) هوية وإصدار ( ٢٠٢ ) كتاب تقدير حاجة للمواد الأولية والمحروقات فضلاً عن إجراء ( ١٤٢ ) كشف ميداني لمشاريع صناعية وإنجاز ( ١٧٣ ) إجراء قانوني ونقل ملكية وإعادة مفعول ( ٩ ) إجـازات ."

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