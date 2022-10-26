الخطوط الجوية تشرع بتحديث نظام الحجز الالكتروني

2022/10/26 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الـشـركـة الـعـامـة للخطوط الــجــويــة، الأربعاء، عن شروعها بـصـيـانـة وتــحــديــث نظام الـحـجـز الإلــكــتــرونــي، بغية إعــادة تفعيله خلال المـدة المقبلة بعد توقف دام أكـثـر مـن سنة نتيجة خلل في الأنظمة المركزية. وقــال مدير الخطوط الجوية كريم كاظم حسن في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "الشركة تعمل حاليا على اعتماد أنظمة جديدة ومـتـطـورة تـواكـب شـركـات الطيران العالمية، متخذة خطوات عديدة بهذا الصدد كاعتماد نظام موازنة الطائرات فـي المحطات الداخلية والخارجية وتقديم خدمة وقود الطائرات للنواقل العربية والأجنبية في مطار بغداد الـدولـي، فضلا عن إطـلاق العروض التنافسية لأسعار الحجز على متن الطائر الأخضر". وأضاف حسن، ان "الملاكات الفنية شرعت بصيانة وتحديث نظام الحجز الإلكتروني للرحلات الجوية لجميع الوجهات الدولية والداخلية بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب خلل في أنظمة الشركة".وأشار الى "إعـــادة 9 طــائــرات مختلفة للخدمة من أصل 20 طائرة مـتـوقـفـة"، معربا عن أمله في "إتمام عمليات الصيانة ضمن المدد الزمنية المحددة مع الالتزام بجميع اللوائح المعتمدة عالميا في إدامتها وصـيـانـتـهـا لــتــعــاود الـعـمـل ضمن أسطول الناقل الوطني".

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