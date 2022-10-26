2022/10/26 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس وزراء بريطانيا ‘سوناك’ يقوم بوضع أشياء غريبة امام مكتبه لغرض نجاح مهمة الحكومة..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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