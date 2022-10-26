2022/10/26 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في أطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي في تصريح صحافي: إن “الأجهزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل امرأة مسنة على يد ‘صهرها’ في ديالى المركز الخبري الوطني.

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