اصدار العدد الاول من مجلة المعهد القضائي

2022/10/26 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر المعهد القضائي العدد الاول من مجلة المعهد القضائي، وقدمت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن النسخة الاولى من المجلة إلى رئيس المجلس الذي بارك اصدار المجلة لتكون رافد علمي يضاف إلى مكتبة المعهد القضائي بما ينشر فيه من مواضيع قانونية يستفاد منها المهتمين بالشؤون القانونية، وحضر مراسم توقيع الاذن باصدار المجلة السادة رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.

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