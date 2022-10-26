الرئيسان رشيد و شتاينماير يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات بين العراق و المانيا

2022/10/26 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد أهمية توطيد العلاقات التاريخية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية على كافة الصعد، مشيداً بطبيعة أواصر التعاون الثنائي البنّاء بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد مارتن ييغ الذي سلّم رئيس الجمهورية، رسالة خطّية من فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تضمّنت التهاني والتبريكات بمناسبة تسنم الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد منصب رئيس الجمهورية.

وأعرب الرئيس الألماني في رسالته عن امنياته بالنجاح والتوفيق للسيد الرئيس في مهام عمله، مشيرا الى عدد من التحديات، بينها الحفاظ على استقرار المنطقة حيث بذل العراق جهوداً كبيرة من اجل ذلك ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، الى جانب التحديات المناخية.

و اكد الرئيس شتاينماير حرص المانيا على توطيد علاقات الصداقة مع العراق في مختلف المجالات، ودعم امنه واستقراره.

بدوره حمّل رئيس الجمهورية سعادة السفير ييغ تحياته وامتنانه للرئيس الألماني على مشاعره الطيبة، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين وضرورة الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة وتحقيقاً لتطلعات الشعبين الصديقين في التطور والازدهار.

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