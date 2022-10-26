طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين

2022/10/26 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة ان طقس الخميس سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاربعاء 15 مئوية والعظمى 34 مئوية”.

واضاف البيان ان طقس الجمعة سيكون في جميع مناطق البلاد صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم ، ودرجات الحرارة تنخفض في المناطق الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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