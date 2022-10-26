المالية النيابية تؤكد: البنك المركزي لا ينوي تخفيض سعر الدولار

2022/10/26 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، يوم الأربعاء، عدم وجود نية للبنك المركزي العراقي في تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي.

وقالت في بيان صحفي ، إن “البنك كشف من خلال تقرير نشره مؤخرا، أنه لن يعدل مطلقاً سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الراهنة”، محذرة من أن “هكذا خطوة وفي أي بلد كانت تتسبب بفقدان الثقة عند المواطن، وضعف حركة السوق، وتعامل التجار وأصحاب رؤوس الأموال بحذر خشيتهم من الخسارة وحماية رأس مالهم”.

وأضافت أن “قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار والذي أُتخذ قبل عام من الآن، أدى إلى اختلال حركة السوق وعدم استقرارها، وارتفاع أسعار البضائع، لكن العراق تمكن في المقابل من رفع احتياطاته من العملة الأجنبية إلى 90 مليار دولار، ناهيك عن الذهب، كما استطاع الإيفاء بديونها المتراكمة”.

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