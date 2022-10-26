2022/10/26 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على متهمة لقيامها بابتزاز صديقتها وتهديدها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هددتها بنشر صورها.. فتاة تبتز صديقتها وتقع بشباك إجرام بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هددتها بنشر صورها.. فتاة تبتز صديقتها وتقع بشباك إجرام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).