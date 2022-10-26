تقاسم المناصب الوزارية يؤجج خلافات ’كبيرة’ بين البارتي واليكتي (تفاصيل)

2022/10/26 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات كبيرة بين الحزبين الكرديين.وقال المصدر (عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني)، لـ (بغداد اليوم) إن "السبب الرئيسي للخلاف هو بسبب تقاسم المناصب الوزارية بين الحزبين".وأضاف أن "حصة المكون الكردي هي 4 وزارات الخارجية والبلديات والبيئة للديمقراطي الكردستاني بين وزارة العدل هي للاتحاد الوطني والخلاف هو حول وزارة البيئة التي يريدها الاتحاد الوطني".وتشهد الساحة السياسة في الآونة الأخيرة احتدام بين مختلف القوى على توزيع الحقائب الوزارية للكابينة المقترحة لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

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