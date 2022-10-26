فريق السوداني الحكومي أمام البرلمان.. 14 وزارة مكتملة.. ما امكانية تمريرها غداً؟

2022/10/26 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، ان 14 وزارة اكتملت قوائم مرشحيها، مشيرا الى إمكانية تمرير الكابينة الوزارية يوم غد الخميس.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" حتى اللحظة يمكن القول بان 14 وزارة اكتملت قوائم مرشحيها حتى الان، بينها امنية"، لافتا الى ان "الساعات المقبلة ستشهد بغداد قرابة 5 اجتماعات مهمة لأطراف سياسية متعددة من اجل حسم ما تبقى من الوزارات وتقديم قائمة المرشحين مساء اليوم".

وأضاف انه "قد تمرر في جلسة الخميس كابينة غير مكتملة اذا لم يحصل توافق سياسي على ما تبق من الوزارات لكن في كل الاحوال كل القوى تدعم الاسراع في تشكيل الحكومة خاصة مع وجود ازمات واشكاليات كبيرة في المشهد العراقي تحتاج الى وجود حكومة كاملة الصلاحيات".

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، قد طالب رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم غد الخميس موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

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