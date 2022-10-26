"جوهرة البرازيل القادمة".. إيندريك يحقق إنجازا تاريخيا وسط صراع كبار أوروبا عليه

2022/10/26 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنع الموهبة البرازيلية الصاعدة، إيندريك فيليبي، إنجازا بعد أن أصبح أصغر لاعب سنا يسجل للفريق الأول في نادي بالميراس عبر التاريخ، في الوقت الذي بدأت أندية أوروبا الكبرى الصراع من أجل الحصول على خدماته

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