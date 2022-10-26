2022/10/26 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ادعت أنها تعود لاحتياطي الذهب في ليبيا مع الإشارة إلى أنه لم يتراجع بالرغم من اندلاع الثورة سنة 2011 وما تلاها.

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