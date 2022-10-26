2022/10/26 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الأربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 48 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.54% ليصل الى 89.24 دولارا للبرميل الواحد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘بالتزامن مع صعود أسعار النفط‘..



خاما البصرة المتوسط والثقيل يسجلان ارتفاعاً المركز الخبري الوطني.

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