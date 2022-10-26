2022/10/26 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعلن “تدقيقا نهائياً” لأسماء كابينته الحكومية: ستعرض غدا المركز الخبري الوطني.

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