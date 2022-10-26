لبنان يستأنف ترحيل اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الحكومة السورية

2022/10/26 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان في طريقها إلى سوريا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، وتنتقدها منظمات حقوقية.في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمعت منذ ساعات الصباح … Readmore

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