عالية نصيف تدعو الى إصدار منع سفر بحق وزير النقل وشخصيتين قبل هروبهم الى دبي

2022/10/26 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف، الى إصدار منع سفر بحق وزير النقل ناصر حسين الشبلي وشخصيتين، كاشفة عن ما وصفته “هروبهم” الى دبي.وقالت نصيف في بيان، “السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس القضاء والهيئة التحقيقية الخاصة بموضوع سرقة القرن للقضاء … Readmore

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